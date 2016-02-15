ЄС планує спростити візовий режим з Білоруссю

Про це йдеться у висновку за підсумками міністерського засідання.

"ЄС надає великого значення розширенню людських контактів з Білоруссю, а також очікує швидкого завершення переговорів та підписання угоди про полегшення візового режиму, угод про реадмісію та мобільності", — цитує документ РИА Новости.

Як повідомляв УНІАН, санкції ЄС проти Білорусі сьогодні частково скасували.