ЄС планує спростити візовий режим з Білоруссю

19:02, 15 лютого 2016
Світ
492 0

Глави МЗС 28 країн Євросоюзу на засіданні в понеділок у Брюсселі висловилися за прискорення процесу спрощення візового режиму з Білоруссю.

REUTERS

Про це йдеться у висновку за підсумками міністерського засідання.

"ЄС надає великого значення розширенню людських контактів з Білоруссю, а також очікує швидкого завершення переговорів та підписання угоди про полегшення візового режиму, угод про реадмісію та мобільності", — цитує документ РИА Новости.

Як повідомляв УНІАН, санкції ЄС проти Білорусі сьогодні частково скасували.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter