ЄС планує спростити візовий режим з Білоруссю
19:02, 15 лютого 2016Світ
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Глави МЗС 28 країн Євросоюзу на засіданні в понеділок у Брюсселі висловилися за прискорення процесу спрощення візового режиму з Білоруссю.
REUTERS
Про це йдеться у висновку за підсумками міністерського засідання.
"ЄС надає великого значення розширенню людських контактів з Білоруссю, а також очікує швидкого завершення переговорів та підписання угоди про полегшення візового режиму, угод про реадмісію та мобільності", — цитує документ РИА Новости.
Як повідомляв УНІАН, санкції ЄС проти Білорусі сьогодні частково скасували.
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