ЄС зняв санкції з Білорусі та Лукашенка

Санкції ЄС проти Білорусі сьогодні частково скасували. Про це у Twitter написав журналіст Рікард Йозвяк.

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"Міністри закордонних справ країн-членів ЄС вирішили зняти санкції з 170 осіб і компаній 3 Білорусі. Ембарго на поставки зброї залишаються", - написав Йозвяк.

EU foreign ministers have decided to remove 170 people & 3 companies from the #Belarus sanctions list. arms embargo remain. #Ukraine#Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 15, 2016

Тепер президент Білорусі Лукашенко і ще 169 чиновників зможуть в'їжджати на територію ЄС, а їхні активи будуть розморожені. У той же час ембарго на продаж цій країні зброї і санкції відносно 4 осіб залишаються в силі.

Як відомо, санкції проти Білорусі через порушення прав людини і демократичних процедур вперше запровадили у 1998 році.

Нагадаємо, що в жовтні ЄС на чотири місяці призупинив дію санкцій проти Білорусі. Це було результатом звільнення шістьох політичних в'язнів і відсутності репресій після виборів. Слід зазначити, що білоруська опозиція і коментатори розділились у думках щодо зупинення та ліквідації санкцій.

Одні вважають, що це позитивні заходи, що слід вести діалог з Мінськом і закликати Лукашенка дотримуватися демократичні стандарти. Інші вважають, що білоруський президент не має наміру змінювати свою політику і звертається до Заходу лише тому, що потребує фінансової допомоги.