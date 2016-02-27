У бойовиків, які планували масштабні теракти в Марокко, знайшли біологічну зброю

У затриманих терористів, які мали намір скоїти в Марокко серію масштабних терактів, було знайдено біологічну зброю. Про це заявив директор Центрального бюро судових розслідувань (ЦБСР) Марокко Абдельхак Хійям в інтерв'ю журналу "Марок Ебдо", повідомляє ТАСС.

За його словами, "у схоплених терористів було вилучено багато зброї, в тому числі біологічна". "Мова йде про справжніх "командос", в числі яких був і громадянин Франції, - повідомив він. - Вперше ми заарештували неповнолітнього підлітка, який повинен був підірвати парламент".

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Хійям підкреслив, що марокканські служби безпеки "продовжать докладати зусилля з метою відображення будь-якої загрози, яка може завдати шкоди інтересам королівства, і будь-якого злочинного плану, спрямованого на дестабілізацію ситуації". "Ми пильні, і ми усвідомлюємо необхідність подвоїти пильність", - сказав директор ЦБСР.

18 лютого МВС Марокко повідомило, що спецслужби знешкодили і заарештували 10 членів терористичного осередку, а також зуміли запобігти небезпечним терактам, що планувалися ними на території країни. Як з'ясувала місцева преса, цілями були обрані людні місця в великих містах, в тому числі Рабаті і Касабланці. Ватажок банди терористів був знайдений і затриманий в своєму підпільному житлі в Ель-Джадіді (портове місто на атлантичному узбережжі), де він зберігав великий арсенал зброї і боєприпасів, включаючи автомати, пістолети, гвинтівку з оптичним прицілом, патрони і гранати зі сльозогінним газом.

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Заарештовані члени осередку мали намір "здійснити серію терактів проти стратегічно важливих об'єктів" Марокко за підбурюванням терористичної організації "Ісламська держава". Крім цього, терористи планували розгорнути диверсійно-партизанську діяльність в країні під керівництвом досвідчених ватажків ІД, говорилося в повідомленні МВС.

Центральне бюро судових розслідувань було створено в березні 2015 року для боротьби з різними видами злочинності і загрозами тероризму. ЦБСР підпорядковується Головному управлінню контролю над національною територією - однієї з ключових спецслужб королівства.