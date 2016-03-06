В результаті теракту ІДІЛ біля стародавнього Вавилона загинуло 47 людей
15:17, 06 березня 2016Світ
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Щонайменше 47 людей загинули в результаті вибуху бензовозу біля міста Хілла, розташованого на південь від Багдада, заявляють іракські силовики.
В результаті теракту під Хіллою загинуло щонайменше 47 осіб / islamweb.net
Як передає BBC, вибух стався близько полудня за місцевим часом, коли десятки машин перебували на КПП біля руїн стародавнього міста Вавилон при в'їзді в Хіллу.
Відповідальність за теракт узяла на себе "Ісламська держава".
Зазначається також, що в березні 2014 року 50 людей загинули і понад 150 були поранені під час вибуху смертника на КПП на околиці Хілли.
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