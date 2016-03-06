В результаті теракту ІДІЛ біля стародавнього Вавилона загинуло 47 людей

Як передає BBC, вибух стався близько полудня за місцевим часом, коли десятки машин перебували на КПП біля руїн стародавнього міста Вавилон при в'їзді в Хіллу.

Відповідальність за теракт узяла на себе "Ісламська держава".

Зазначається також, що в березні 2014 року 50 людей загинули і понад 150 були поранені під час вибуху смертника на КПП на околиці Хілли.

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