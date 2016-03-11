Венеціанська комісія: реформа конституційного суду загрожує демократії в Польщі

Крім того, вона підриває у такий спосіб засади правової держави і становить загрозу демократичній системі, правам людини та верховенству права. Такий висновок оприлюднила у п'ятницю, 11 березня, Європейська комісія за демократію через право, більш відома під назвою Венеціанська комісія, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

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У комісії також закликали уряд у Варшаві поважати рішення конституційного суду країни, який нещодавно визнав закон про реформу таким, що суперечить основному закону країни. Утім, уряд не бажає визнавати це рішення й вирішив не публікувати його в урядовій газеті, що позбавить це рішення правової сили. "Венеціанська комісія з'ясувала, що такий ще ніколи не бачений крок лише поглибить конституційну кризу (в Польщі - УНІАН)", - заявив представник Ради Європи після оприлюднення рішення Венеціанської комісії. Вивчення змін до польського законодавства експерти комісії розпочали у лютому цього року.

Між тим Європейська Комісія вирішила у квітні цього року продовжити перевірку виконання та дотримання норм правової держави у Польщі внаслідок суперечливих реформ. Ще у січні цього року реформа конституційного суду і поправки до закону про ЗМІ змусили Європейську Комісію застосувати спеціальний "правовий механізм" щодо Польщі. За словами представника Єврокомісії, вона врахує сьогоднішній висновок експертів Венеціанської Комісії, коли у квітні перевірятиме суперечливі реформи у Польщі.

Нагадаємо, що за новим законом конституційний суд Польщі має ухвалювати рішення більшістю у дві третини голосів, тоді як раніше для цього було досить простої більшості. Крім того, для ухвалення важливих рішень, згідно з законом, потрібна присутність не менше 13 з 15 суддів, а раніше для цього вистачало присутності дев'яти суддів. Критики побоюються, що через закон конституційний суд країни втратить ледь не більшість своїх повноважень із нагляду за урядом та парламентом.