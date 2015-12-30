Реформа Конституційного суду Польщі оскаржена опозицією

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Поправки до закону про Конституційний суд були підписані обраним в цьому році президентом Польщі Анджеєм Дудою в понеділок, незважаючи на протести населення.

"Поправки були прийняті з шаленою швидкістю, в порушення всіх парламентських процедур і, що важливіше, в порушення Конституції", - сказав журналістам один з депутатів від партії Борис Будка після подачі заяви в КС.

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Як повідомляв УНІАН, президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про Конституційний суд, який, як заявляють критики документа, несправедливо посилює вплив уряду на суд. Зміни, підписані польським президентом, передбачають, що суд з 15 суддів приймає більшість рішень двома третинами голосів у присутності не менше 13 суддів – для найбільш суперечливих справ.