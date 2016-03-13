Невідомі напали на готелі у Кот-д'Івуарі, загинуло 15 осіб - ЗМІ

Невідомі напали на готелі у Кот-д'Івуарі, загинуло 15 осіб, повідомляє РИА Новости з посиланням на британське видання Daily Star.

Стрілянина сталася сьогодні вдень в курортному місті Гран-Басам на півдні країни.

За попередніми даними, чотири людини захопили заручників в Etoile du Sud. Є повідомлення про напад на ще один готель. Жертвами нападу стали чотири європейця.