Невідомі напали на готелі у Кот-д'Івуарі, загинуло 15 осіб - ЗМІ
20:23, 13 березня 2016Світ
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За попередніми даними, чотири людини захопили заручників в Etoile du Sud.
На готелі у Кот-Д'івуарі відбулися напади / flickr.com/photos/clarasanchiz
Невідомі напали на готелі у Кот-д'Івуарі, загинуло 15 осіб, повідомляє РИА Новости з посиланням на британське видання Daily Star.
Стрілянина сталася сьогодні вдень в курортному місті Гран-Басам на півдні країни.
За попередніми даними, чотири людини захопили заручників в Etoile du Sud. Є повідомлення про напад на ще один готель. Жертвами нападу стали чотири європейця.
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