Невідомі напали на готелі у Кот-д'Івуарі, загинуло 15 осіб - ЗМІ

20:23, 13 березня 2016
Світ
517 0

За попередніми даними, чотири людини захопили заручників в Etoile du Sud. 

На отели в Кот-д'Ивуаре произошли нападения / flickr.com/photos/clarasanchiz

Невідомі напали на готелі у Кот-д'Івуарі, загинуло 15 осіб, повідомляє РИА Новости з посиланням на британське видання Daily Star.

Стрілянина сталася сьогодні вдень в курортному місті Гран-Басам на півдні країни.

За попередніми даними, чотири людини захопили заручників в Etoile du Sud. Є повідомлення про напад на ще один готель. Жертвами нападу стали чотири європейця.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter