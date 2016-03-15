У Берліні вибухнув автомобіль, поліція заявила про закладену бомбу (фото)
13:46, 15 березня 2016Світ
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Автомобіль Volkswagen Passat вибухнув вранці у вівторок на вулиці Бісмаркштрассе у берлінському районі Шарлоттенбург.
Внаслідок вибуху загинув водій машини / twitter.com/polizeiberlin
Про це повідомляє Tagesspiegel з посиланням на поліцію, інформує РБК.
Внаслідок інциденту загинув водій машини.
У Twitter столичної поліції говориться, що «слідчі виходять з того, що в машині спрацював вибуховий пристрій».
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Район події оточено. Поліцейські сапери обстежують машину в пошуках вибухівки.
Фото: twitter.com/polizeiberlin
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