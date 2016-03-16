У КНДР американського студента засудили до 15 років каторги за зірваний плакат (видео)
14:24, 16 березня 2016Світ
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Суд Північної Кореї засудив студента зі США до 15 років каторги. Отто Вормб’єра затримали в січні аеропорту Пхеньяна після спроби вкрасти з готелю плакат із пропагандистським гаслом.
Як писали місцеві ЗМІ, він визнав свою провину.
21-річного студента звинуватили у «скоєнні ворожого акту» проти держави, повідомляє Радіо Свобода.
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Повідомлення про засудження американця з’явилося на тлі зростання напруженості на Корейському півострові після того, як лідер Північної Кореї Кім Чен Ин 15 березня пообіцяв випробувати ядерну боєголовку.
Пхеньян висловлював невдоволення проведенням спільних військових навчань США і Південної Кореї, називаючи їх репетицією вторгнення.
У Північній Кореї до суворого терміну засудили 21-річного американського студента
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