КНДР погрожує знищити Манхеттен водневою бомбою

«Якщо цю водневу бомбу встановити на міжконтинентальну балістичну ракету і вдарити по Манхеттену в Нью-Йорку, то всі люди там відразу загинуть, а місто дотла згорить», — заявив ядерник КНДР Чо Хьенг Іл (Cho Hyong Il), цитує видання Росбалт.

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Як стверджує журнал «Корея сьогодні», розроблена в КНДР воднева бомба володіє «незрівнянно більшою силою, ніж та, яка була випробувана в СРСР 1961 році і могла викликати опіки третього ступеня в радіусі 100 км, а звукова хвиля від якої вибила б шибки в будинках на відстані 1000 км.

«Якщо американські імперіалісти підуть хоч на найменшу військову нерозсудливість і зазіхнуть на нашу національну гідність і суверенітет, наша республіка не упустить шансу, щоб безжальним справедливим ударом не стерти з лиця Землі країну під назвою (США)», — стверджує «Корея сьогодні».

Проте більшість експертів вважають, що Пхеньян перебільшує свої технічні можливості, пише Washington Post.

У Південній Кореї з початку минулого тижня проходять спільні з США військові навчання за участю найбільшого контингенту військ США за останні 40 років по знищенню на випадок війни керівництва КНДР, а також її ядерних і ракетних арсеналів. Пхеньян вже відреагував на навчання загрозою превентивного ядерного удару і заявою про намір продовжувати ядерні та ракетні випробування.