Поліція Брюсселя назвала ім'я третього терориста (фото)

Як заявив представник правоохоронних органів, 25-річний Наджим Лашрауі був оголошений в розшук ще у понеділок, 21 березня. Сліди його ДНК були виявлені в квартирі, яку використовували ісламісти, що вчинили теракти в Парижі 13 листопада 2015 року, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на бельгійську газету DH.

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Як повідомляв УНІАН, раніше бельгійська поліція ідентифікувала двох ймовірних терористів, що здійснили подвійний теракт в брюссельському аеропорту. Смертниками, що підірвали бомби, виявилися два брати, які перебували у розшуку - Халід і Брахім Ель-Бакрауі.

Нагадаємо, 22 березня в Брюсселі сталася серія терактів. Зокрема, два вибухи прогриміли в аеропорту, ще один в метро.

Федеральний прокурор Бельгії Фредерік ван Леу офіційно заявив, що три вибухи в Брюсселі були терактами. Він також повідомив, що один з вибухів в аеропорту був здійснений терористом-смертником. За останніми даними, при вибухах загинули 34 людини, близько 200 поранено.