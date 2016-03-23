Поліція Брюсселя назвала ім'я третього терориста (фото)
Поліція Брюсселя назвала ім'я третього злочинця, що брав участь в організації вибухів в аеропорту і досі перебуває на свободі.
Як заявив представник правоохоронних органів, 25-річний Наджим Лашрауі був оголошений в розшук ще у понеділок, 21 березня. Сліди його ДНК були виявлені в квартирі, яку використовували ісламісти, що вчинили теракти в Парижі 13 листопада 2015 року, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на бельгійську газету DH.
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#TERRORISME A rechercher - Najim LAACHRAOUI https://t.co/8WCyCZdJP9pic.twitter.com/S4UZnG3XYf— Avis de recherche (@police_temoin) 21 березня 2016 р.
Як повідомляв УНІАН, раніше бельгійська поліція ідентифікувала двох ймовірних терористів, що здійснили подвійний теракт в брюссельському аеропорту. Смертниками, що підірвали бомби, виявилися два брати, які перебували у розшуку - Халід і Брахім Ель-Бакрауі.
Нагадаємо, 22 березня в Брюсселі сталася серія терактів. Зокрема, два вибухи прогриміли в аеропорту, ще один в метро.
Федеральний прокурор Бельгії Фредерік ван Леу офіційно заявив, що три вибухи в Брюсселі були терактами. Він також повідомив, що один з вибухів в аеропорту був здійснений терористом-смертником. За останніми даними, при вибухах загинули 34 людини, близько 200 поранено.