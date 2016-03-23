ЗМІ назвали імена ймовірних виконавців теракту в аеропорту Брюсселя
Бельгійська поліція ідентифікувала двох ймовірних терористів, які напередодні вчинили подвійний теракт в брюссельському аеропорту. Смертниками, що підірвали бомби, виявилися два брати, які перебували у розшуку.
За даними джерела в правоохоронних органах телеканалу RTBF, поліція з'ясувала, що теракт в брюссельському аеропорту здійснили Халід і Брахім Ель-Бакрауі, які проживали в бельгійській столиці, повідомляє РБК.
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Як напередодні повідомляло видання l'internaute, поліція розглядала версію про причетність братів до нападу на аеропорт. Вони перебували у розшуку за підозрою в причетності до злочинного угруповання.
Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Брюсселі відбулася серія терактів. Зокрема, два вибухи прогриміли в аеропорту, ще один в метро.
Федеральний прокурор Бельгії Фредерік ван Леу офіційно заявив, що три вибухи в Брюсселі були терактами. Він також повідомив, що один з вибухів в аеропорту був здійснений терористом-смертником. За останніми даними, при вибухах загинули 34 людини, близько 200 поранено.