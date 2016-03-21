У справі про листопадові теракти в Парижі з'явився новий підозрюваний
У справі про серію листопадових терактів у Парижі з'явився новий підозрюваний. Бельгійській прокуратурі, за допомогою аналізу ДНК, вдалося ідентифікувати досі не пійманого спільника Салаха Абдеслама.
Сам Салах Абдеслам, якого слідство вважає одним із ймовірних організаторів теракту, був пійманий в минулу п'ятницю в передмісті Брюсселя, передає Бі-бі-сі. Нового підозрюваного за інформацією поліцейських звуть Наджим Лаашрауі, йому 24 роки. В даний час він знаходиться на волі.
Читайте такожОрганізатор паризьких терактів: я хотів підірвати себе біля стадіону, але передумав
Як повідомляють у прокуратурі, сліди його ДНК були знайдені в квартирах, які використовували джихадисти. Чоловік користується підробленими документами, попереджають у прокуратурі Бельгії.
Слідству відомо, що Наджим Лаашрауі в 2013 році їздив в Сирію. Прокуратура просить жителів країни про допомоги у пошуку підозрюваного.
Між тим Салах Абдеслам дає свідчення. У неділю він заявив, що планував нові теракти - тепер вже в Бельгії. Раніше в бесіді з журналістами його адвокат спростував інформацію про те, що Салах Абдеслам домовився зі слідством про пом'якшення покарання в обмін на інформацію.
"Салах хоче співпрацювати і займається цим з суботи. Чи ми будемо вимагати для нього статусу інформатора? Він ніколи не говорив, що хоче стати інформатором. Я ніколи не говорив, що він просив про це", - сказав адвокат Абдеслама Свен Марі в бесіді з місцевими ЗМІ.
За словами адвоката, його підзахисний може дати слідству і поліцейським "безцінні" відомості, однак недавні заяви паризького прокурора Франсуа Моліна можуть "відлякати" Абдеслама.
Свен Марі привів у приклад фразу прокурора Парижа про те, що Абдеслам хотів підірвати себе біля стадіону, але передумав в останню хвилину. Адвокат вже звернувся в суд зі скаргою на прокурора, який на його думку таким чином розголосив конфіденційні відомості про Абдеслама.
Раніше Свен Марі заявляв, що буде боротися з будь-якою спробою бельгійської влади екстрадувати Салаха Абдеслама у Францію.
26-річний Абдеслам вважається одним з двох учасників нападів в Парижі 13 листопада, що забрали життя 130 осіб. Відповідальність за ці теракти взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".