У справі про листопадові теракти в Парижі з'явився новий підозрюваний

Сам Салах Абдеслам, якого слідство вважає одним із ймовірних організаторів теракту, був пійманий в минулу п'ятницю в передмісті Брюсселя, передає Бі-бі-сі. Нового підозрюваного за інформацією поліцейських звуть Наджим Лаашрауі, йому 24 роки. В даний час він знаходиться на волі.

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Як повідомляють у прокуратурі, сліди його ДНК були знайдені в квартирах, які використовували джихадисти. Чоловік користується підробленими документами, попереджають у прокуратурі Бельгії.

Слідству відомо, що Наджим Лаашрауі в 2013 році їздив в Сирію. Прокуратура просить жителів країни про допомоги у пошуку підозрюваного.

Між тим Салах Абдеслам дає свідчення. У неділю він заявив, що планував нові теракти - тепер вже в Бельгії. Раніше в бесіді з журналістами його адвокат спростував інформацію про те, що Салах Абдеслам домовився зі слідством про пом'якшення покарання в обмін на інформацію.

"Салах хоче співпрацювати і займається цим з суботи. Чи ми будемо вимагати для нього статусу інформатора? Він ніколи не говорив, що хоче стати інформатором. Я ніколи не говорив, що він просив про це", - сказав адвокат Абдеслама Свен Марі в бесіді з місцевими ЗМІ.

За словами адвоката, його підзахисний може дати слідству і поліцейським "безцінні" відомості, однак недавні заяви паризького прокурора Франсуа Моліна можуть "відлякати" Абдеслама.

Свен Марі привів у приклад фразу прокурора Парижа про те, що Абдеслам хотів підірвати себе біля стадіону, але передумав в останню хвилину. Адвокат вже звернувся в суд зі скаргою на прокурора, який на його думку таким чином розголосив конфіденційні відомості про Абдеслама.

Раніше Свен Марі заявляв, що буде боротися з будь-якою спробою бельгійської влади екстрадувати Салаха Абдеслама у Францію.

26-річний Абдеслам вважається одним з двох учасників нападів в Парижі 13 листопада, що забрали життя 130 осіб. Відповідальність за ці теракти взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".