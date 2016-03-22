Вибухи у Брюсселі: поліція виявила нову бомбу, хімічні речовини і прапор ІДІЛ

Про це заявив федеральний прокурор Бельгії Федерік ван Леув, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

За його словами, під час обшуку у районі Схарбек була знайдена бомба, наповнена цвяхами. Схожі бомби використовували сьогодні терористи під час нападу в аеропорту та на станції метро.

Також, за інформацією прокуратури, в квартирі знайшли хімічні речовини і прапор ІДІЛ.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі відбулася серія терактів. Зокрема, два вибухи прогриміли в аеропорту, ще один в метро. Федеральний прокурор Бельгії Фредерік ван Леу офіційно заявив, що три вибухи в Брюсселі були терактами. Він також повідомив, що один з вибухів в аеропорту був здійснений терористом-смертником. За останніми даними, при вибухах загинули 34 людини, близько 200 поранені.