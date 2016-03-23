Консульство Нідерландів в Стамбулі евакуювали через загрозу теракту
14:16, 23 березня 2016Світ
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Нідерландське консульство в турецькому Стамбулі евакуйоване та тимчасово припинило роботу в зв'язку з можливою загрозою теракту.
Консульство Нідердандів евакуювали / panoramio.com/user/1245338
Як передає Reuters, про це заявив Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Нідерландським громадянам у місті рекомендовано уникати району навколо консульства.
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Як зазначає агентство, подробиць про терористичну загрозу при цьому не було повідомлено.
Зазначимо, що консульство Нідерландів розташоване на популярній туристичній вулиці Істікляль, де днями вже стався теракт. В результаті вибуху смертника там загинуло 5 осіб.
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