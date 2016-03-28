Кількість жертв вибуху в Пакистані досягла 70 осіб, 29 з котрих - діти

Раніше заступник комісара поліції Мохаммад Усман заявив, що число людей, які отримали поранення, перевищила 190, передає Бі-бі-сі.

Вибух стався в неділю вранці, в районі автостоянки поруч з парком Гульшан-і-Ікбал в центрі міста, в декількох метрах від дитячого майданчика з гойдалками.

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У цьому місці знаходилось багато місцевих християн, які зібралися цілими сім'ями, щоб відзначити Великдень.

Відповідальність за напад взяв на себе рух "Талібан", причому представник талібів особливо підкреслив, що акція навмисно була здійснена у тій частині міста, де проживає багато християн.

Усі лікарні в Лахорі переведені на режим надзвичайної роботи. Для контролю безпеки в регіон введена армія.

Регіональна влада оголосила жалобу, яка повинна тривати три дні.