Відповідальність за підступний теракт у Пакистані взяли на себе бойовики "Талібану", кількість жертв зросла до 65

Збройне угрупування "Джаамат-уль-Ахрар", яке є частиною "Талібану" у Пакистані, взяло на себе відповідальність за теракт у неділю, 27 березня, у місті Лахор, передає Deutsche Welle.

За останніми даними, атака забрала життя 65 осіб, поранені - більше 300 людей, повідомила речниця рятувальних служб міста Діба Шаназ.

Речник "Джаамат-уль-Ахрар" Ахсануллах Ахсан заявив агенції AP, що терорист-смертник навмисне прагнув поцілити у представників місцевої християнської спільноти, які цього дня відзначали Великдень. Він попередив, що будуть і нові атаки.

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Як повідомляв УНІАН, терорист-смертник підірвав себе посеред натовпу в парку на сході Пакистану у неділю, 27 березня. Представник поліції Хайдер Ашраф уточнив, що смертник цілеспрямовано вирушив до дитячого майданчика, коли люди гуляли ввечері в парку.

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