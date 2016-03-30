У Пентагоні вважають, що роль Росії в Сирії стала "більш конструктивною"

У Пентагоні відзначають, що роль Росії в Сирії стала більш конструктивною, ніж раніше. Про це під час брифінгу заявив представник Пентагону Пітер Кук, передає «РБК».

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За словами Пітера Кука, зараз стало зрозуміло, що російські сили в Сирії зосередилися на боротьбі з «Ісламською державою» (організація заборонена в Росії).

«З самого початку вони (РФ – УНІАН) говорили, що їх основна мета в Сирії це ІДІЛ, і зараз вони роблять це. І це добре», — заявив Кук,

У той же час він підкреслив, що США не планують співпрацювати з Росією у військовій сфері в Сирії.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи вважає Пентагон роль Росії в Сирії, як і раніше, неконструктивною, як говорилося раніше, Кук заявив: «Я можу сказати, що вона стала більш конструктивною».

Як повідомляв УНІАН, Росія почала виводити свої війська з Сирії 15 березня за наказом президента Володимира Путіна. Він заявив, що російська армія в цілому виконала поставлені перед нею в Сирії завдання.

Однак певна частина російської авіації залишилася в Сирії для бомбардувань, за твердженням міністерства оборони РФ, позицій екстремістського угруповання "Ісламська держава". Зокрема у відомстві розповідали про підтримку операції по звільненню Пальміри від ісламістів.