Майже 80% італійців найбільше бояться терактів у своїй країні - опитування

Майже 80% італійців побоюються терактів на території своєї країни.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на агенціяю ANSA.

Так, за результатами опитування, проведеного на замовлення RAI, 78% громадян Італії бояться терактів в Італії, 44% - бояться літати після терактів у Брюсселі.

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Також повідомляється про те, що для 38% італійців називають теракти своїм найголовнішим страхом.

Таким чином, у "рейтингу страхів" громадян Італії теракти опинились на першому місці.

Наслідки фінансової кризи опинилися на другому місці у цьому своєрідному рейтингу, їх побоюються 38% італійців.

Страх перед напливом мігрантів для італійців на третьому місці – 16% опитаних висловили найбільші побоювання саме з цього приводу.