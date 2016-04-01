Майже 80% італійців найбільше бояться терактів у своїй країні - опитування
Наслідки фінансової кризи опинилися на другому місці у цьому своєрідному рейтингу, їх побоюються 38% італійців.
Майже 80% італійців побоюються терактів на території своєї країни.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на агенціяю ANSA.
Так, за результатами опитування, проведеного на замовлення RAI, 78% громадян Італії бояться терактів в Італії, 44% - бояться літати після терактів у Брюсселі.
Читайте такожГрозний вважають найбезпечнішим містом РФ – опитування
Також повідомляється про те, що для 38% італійців називають теракти своїм найголовнішим страхом.
Таким чином, у "рейтингу страхів" громадян Італії теракти опинились на першому місці.
Наслідки фінансової кризи опинилися на другому місці у цьому своєрідному рейтингу, їх побоюються 38% італійців.
Страх перед напливом мігрантів для італійців на третьому місці – 16% опитаних висловили найбільші побоювання саме з цього приводу.