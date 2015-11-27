27% росіян очікують терактів у своїй країні слідом за атаками в Парижі - опитування

Майже половина громадян (47%, можна було обрати кілька відповідей) знаходиться в розгубленості після серії терактів у французькій столиці. Кожен десятий опитаний (10%) чекає посилення заходів безпеки в країні.

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Більше половини респондентів (61%) вважають, що теракти в Парижі організувала "Ісламська держава". Кожен п'ятий (20%) не зміг відповісти, хто стоїть за атаками, повідомляє Росбалт.

До того, що теракти в Парижі приведуть до дуже серйозним" наслідків для Росії, схиляється кожен четвертий респондент (25%). "Дуже слабких" наслідків чекають 16%, а варіант, що в країні "нічого не зміниться" обрала більшість — 42%.

На питання, що повинні робити в цій ситуації влада США і європейських країн, більшість росіян (37%, допускалися кілька варіантів відповіді) відповіли, що потрібно "об'єднатися і боротися проти ІДІЛ". Однак майже стільки ж респондентів (36%) не знають, що повинні робити Європа і США. За забезпечення безпеки та допомоги громадянам після терактів у столиці Франції висловилися 11% опитаних.

Опитування проводилося 21-22 листопада 2015 року серед 1 тис. 600 осіб у 130 населених пунктах в 46 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,5%.