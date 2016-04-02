Сирійська влада виявила в Пальмірі масове поховання жертв ІД

Представник військових повідомив зокрема, що в похованні виявлено близько 40 тіл: це вбиті військовослужбовці і проурядові ополченці. Також виявлені тіла кількох цивільних осіб і трьох дітей, передає Російська служба ВВС.

У заяві підкреслюється, що всі вони були застрелені або обезголовлені.

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Найдавніше сирійське місто Пальміра на цьому тижні була повністю звільнена від бойовиків екстремістської організації "Ісламська держава".

ІД захопила місто в середині травня минулого року. Відомо, що після взяття міста джихадисти влаштували показову розправу над військовослужбовцями сирійської армії, а також демонстративно вбили головного наглядача стародавнього архітектурного комплексу.