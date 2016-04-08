Суд в Росії відмовився розглядати відсторонення Путіна від посади президента

Як передає Російська служба Бі-Бі-Сі, даний спір не підлягає розгляду в арбітражному суді, йдеться в ухвалі.

Про те, що відповідну заяву прийнято до провадження саратовським арбітражем, стало відомо 7 квітня.

Житель міста Балаково Микола Суворов вимагав усунути Путіна від посади як "ворога народу, друга олігархів та чиновників, за розграбування Росії і зубожіння Російського народу".

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Попереднє судове засідання з цього питання було призначено на 28 квітня, однак вже ввечері 7 квітня було опубліковано ухвалу судді Тетяни Лескіної, в якому вказується на непідсудність президента Росії арбітражному суду.

"В силу статті 91 Конституції Російської Федерації Президент РФ має недоторканність, що означає неможливість притягнення Президента Російської Федерації до будь-якої встановленої федеральним законодавством відповідальності, в тому числі кримінальної", - вказується в документі.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Арбітражний суд Саратовської області прийняв до розгляду заяви росіянина Миколи Суворова, який вимагає відсторонити президента РФ Володимира Путіна від займаної посади «як ворога народу, одного олігархів та чиновників, за розграбування Росії і зубожіння народу.