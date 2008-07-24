Звільнення Ходорковського – питання майже вирішене?

Читинський суд направив у СІЗО запит на Михайла Ходорковського з питання про його умовно-дострокове звільнення. Тим часом, в російській пресі з`явилися повідомлення про те, на яких умовах опальний олігарх може вийти з в’язниці.

На допомогу Михайлу Ходорковському може прийти колишній начальник адміністрації президента Росії Олександр Волошин. Про це пише тижневик «Аргументы недели». За даними видання, він веде з бізнесменом переговори про те, на яких умовах той може вийти на свободу. Щоб залишити Читу, Ходорковському доведеться дати державі певні гарантії своєї подальшої поведінки. В першу чергу це стосується можливої політичної діяльності колишнього шефа ЮКОСа. Ходорковському не можна буде робити заяв на тему політики, або виступати з публічною критикою влади. Певно, йому також буде заборонено розголошувати історію свого судового процесу. Крім того, олігархові буде заборонено виїжджати за кордон. Таким чином, залишивши в`язницю, Ходорковський фактично опиниться під домашнім арештом. Тим часом, пише видання, звільнення бізнесмена – питання майже вирішене, екс-директор ЮКОСа потрібне Росії для того, щоб збільшити об`єм видобування нафти і газу.

Ходорковського засудили до восьми років позбавлення волі в 2005 році. Після чого його етапували в Краснокам’янську колонію Читинської області.

Эхо Москвы