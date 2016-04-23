Російський танкер, який загорівся в Каспійському морі, вирішили не гасити

Про це повідомили у Південному регіональному центрі МНС РФ, передає ТАСС.

"Сили МНС РФ до гасіння пожежі на судні залучатися не будуть", - сказало джерело агентства.

Воно додало, що всього було врятовано 10 членів екіпажу, а не 18, як повідомлялося раніше. При цьому один механік загинув.

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Всі евакуйовані моряки будуть доставлені в Астрахань.

Нагадаємо, 23 квітня російський танкер загорівся в територіальних водах Туркменістану в Каспійському морі приблизно за 800 км від Астрахані.