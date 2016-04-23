Російський танкер, який загорівся в Каспійському морі, вирішили не гасити
15:18, 23 квітня 2016Світ
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МНС не буде залучатися до гасіння російського танкера, який загорівся в Каспійському морі в територіальних водах Туркменістану.
Пожежу на танкері вирішили не гасити / twitter.com/GazetaRu
Про це повідомили у Південному регіональному центрі МНС РФ, передає ТАСС.
"Сили МНС РФ до гасіння пожежі на судні залучатися не будуть", - сказало джерело агентства.
Воно додало, що всього було врятовано 10 членів екіпажу, а не 18, як повідомлялося раніше. При цьому один механік загинув.
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Всі евакуйовані моряки будуть доставлені в Астрахань.
Нагадаємо, 23 квітня російський танкер загорівся в територіальних водах Туркменістану в Каспійському морі приблизно за 800 км від Астрахані.
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