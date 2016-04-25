Ердоган висловив співчуття родичам вірмен, загиблих у Константинополі в 1915 році

Ердоган відправив у вірменську церкву в Стамбулі лист, в якому говориться, що в Туреччині вшановують пам'ять загиблих османських вірмен і поділяють горе їх родичів.

Також турецький президент закликав "не політизувати історію через різку риторику ненависті і не намагатися роз'єднати народи сусідніх країн", повідомляє Російська служба ВВС.

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Ердоган зазначив, що турецький та вірменський народи пов'язані спільною історією і загальними традиціями.

Раніше в Єревані відбулися жалобні заходи, присвячені черговій річниці масових вбивств вірмен в Туреччині.

Зокрема, президент Вірменії Серж Саргсян поклав квіти до меморіалу, встановленого в пам'ять про жертв тих подій.

Вірменія вважає геноцидом масові вбивства. Цю позицію офіційно поділяють Аргентина, Бельгія, Канада, Франція, Італія та Росія, а також ще кілька країн.

Туреччина з цим категорично не згодна і вкрай різко реагує на будь-яку офіційну заяву про ті події, якщо в ній є слово "геноцид".

За оцінками істориків, під час Першої світової війни в Османській імперії було вбито близько півтора мільйонів вірмен.