ІДІЛ взяла відповідальність за теракт у Багдаді, в результаті якого загинула 21 людина

Терористична організація «Ісламська держава» (ІДІЛ) взяла на себе відповідальність за вибух бомби в передмісті Багдада 30 квітня. Про це повідомляє Associated Press.

За однією з версій іракської влади, метою теракту повинен був стати відкритий продовольчий ринок в передмісті Нахраван. Однак в ІДІЛ стверджують, що вибух був спрямований на шиїтських паломників, які прямували до своєї святині – мечеті Аль-Кадимійя.

За останніми даними, в результаті теракту 30 квітня загинули не менше 21 людини, поранення отримали ще 42 людини, передає Slon.ru

Як зазначає AP, за останній місяць в Багдаді в результаті терактів загинули більше 40 мирних жителів. 25 березня жертвами вибуху бомби на стадіоні стали 29 людей, поранення отримали ще 60; відповідальність за атаку смертника також взяло на себе ІДІЛ.