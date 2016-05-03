В Іспанії дали добро на арешт кількох соратників Путіна - El Mundo
Національна судова колегія Іспанії видала міжнародний ордер на арешт кількох російських громадян, пов'язаних з президентом РФ Володимиром Путіним.
Підозрювані звинувачуються у використанні мафіозних схем, повідомляє "Українська правда" з посиланням на El Mundo.
Суддя Хосе де ла Мата, що розглядав діяльність так званих "тамбовської" та "малишевської" мафіозних груп, заявив, що стосовно кожного із звинувачуваних є досить серйозні докази.
Як пише видання, у списку підозрюваних осіб є, зокрема, генерал та колишній віце-прем'єр-міністр РФ.
Ордер був виданий за результатами операції "Трійка", яка розпочалася у 2008 році. Внаслідок операції були заарештовані лідери двох злочинних угрупувань - Геннадій Петров та Олександр Малишев, та ще близько 20 осіб, проте з'ясувалося, що мафіозні групи є більш масштабими та пов'язані з російською владою.
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Одним з найбільш важливих підозрюваних є Олександр Матусовіч Резнік, який був головою парламентського комітету з питань кредитних організацій та фінансових ринків Держдуми РФ, а також членом Національної банківської ради.
Іншою особою, на ім'я якої було видано ордер, є Микола Миколайович Аулов, начальник Головного управління МВС РФ по Центральному федеральному округу.
Нагадаємо, раніше іспанська прокуратура повідомляла, що глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін отримав свою посаду і побудував кар'єру завдяки зв'язкам з мафією.