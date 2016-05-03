В Іспанії дали добро на арешт кількох соратників Путіна - El Mundo

Підозрювані звинувачуються у використанні мафіозних схем, повідомляє "Українська правда" з посиланням на El Mundo.

Суддя Хосе де ла Мата, що розглядав діяльність так званих "тамбовської" та "малишевської" мафіозних груп, заявив, що стосовно кожного із звинувачуваних є досить серйозні докази.

Як пише видання, у списку підозрюваних осіб є, зокрема, генерал та колишній віце-прем'єр-міністр РФ.

Ордер був виданий за результатами операції "Трійка", яка розпочалася у 2008 році. Внаслідок операції були заарештовані лідери двох злочинних угрупувань - Геннадій Петров та Олександр Малишев, та ще близько 20 осіб, проте з'ясувалося, що мафіозні групи є більш масштабими та пов'язані з російською владою.

Читайте такожУлюблені байкери Путіна прорвалися до ЄС

Одним з найбільш важливих підозрюваних є Олександр Матусовіч Резнік, який був головою парламентського комітету з питань кредитних організацій та фінансових ринків Держдуми РФ, а також членом Національної банківської ради.

Іншою особою, на ім'я якої було видано ордер, є Микола Миколайович Аулов, начальник Головного управління МВС РФ по Центральному федеральному округу.

Нагадаємо, раніше іспанська прокуратура повідомляла, що глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін отримав свою посаду і побудував кар'єру завдяки зв'язкам з мафією.