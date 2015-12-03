Глава Слідчого комітету РФ Бастрикін виявився ставлеником мафії - прокуратура Іспанії

Про це йдеться в обвинувальному висновку іспанської прокуратури в справі про російську мафію, повідомляє "Відкрита Росія".

Відзначається, що Бастрикін зобов'язаний своєю кар'єрою злочинному угрупованню пітерського кримінального авторитета Геннадія Петрова, який у 1990-х роках в Іспанії був ватажком групи, що займалася махінаціями з нерухомістю.

«Іспанські слідчі прокурори називають «просування Сашка» (Олександра Бастрикіна) головною удачею групи Петрова», - йдеться в повідомленні.

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За даними видання, до такого висновку слідчі прийшли на підставі прослуханих іспанською поліцією розмов Петрова та інших фігурантів справи.

«28 червня 2007 року Ігор Соболевський (тоді адвокат, згодом заступник голови СК РФ) повідомив Петрову, що «Саша» (Бастрикін - УНІАН) дякує тому за призначення на посаду, збирається це відзначити і просить запросити на свято посередника, що допомагав організувати призначення. Ім'я посередника прокурорам невідомо. Сам Соболевський завдяки Петрову і за участю депутата Рєзніка, як випливає з матеріалів справи, був призначений заступником Бастрикіна через рік, у 2008 році», - зазначає видання з посиланням на висновок іспанської прокуратури.

Крім цього, згідно з даними прокуратури Іспанії, чинний заступник голови Федеральної служби з контролю за обігом наркотиків, у минулому отримував грошову винагороду від лідера кримінального угруповання.

«Генерал Микола Аулов, який нині займає посаду заступника голови ФСКН, а в 2006-2008 роках працював начальником Головного управління МВС РФ по Центральному федеральному округу, за півтора року 78 разів дзвонив Геннадію Петрову», - повідомили в прокуратурі.

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Як сказано в обвинувальному висновку, «є сенс відзначити дії людей Аулова, виконані на прохання Петрова, а саме затримання кількох поліцейських з причини того, що ті діяли проти інтересів людини з оточення Петрова. Також Микола Аулов, користуючись своїми зв'язками на місцевому і федеральному рівні, надає підтримку і сприяє випуску ліцензій та інших видів дозволів в особистих і бізнес-інтересах Петрова і його оточення. Микола Аулов отримував грошову винагороду від Петрова».

Іспанське слідство вважає, що Аулов через якогось високопоставленого посередника допомагав Петрову розправлятися з конкурентами в злочинному середовищі.

В цих розборках був задіяний нібито і президент РФ Володимир Путін.

За інформацією слідчих, «в розмові 2 липня 2007 року з Петровим екс-депутат Держдуми Михайло Глущенко (організував вбивство правозахисниці Старовойтової) пропонував "поговорити з Колею", щоб вирішити проблему "безрукого" (Володимира Барсукова (Кумаріна), конкурента Петрова у бандитському світі Петербурга)».

За даними доповіді, Кумарін був арештований через півтора місяці.

Проте, як наголошується, в розмові зі своїм спільником на наступний день Петров повідомив, що Кумарин "був затриманий за ордером "Царя"".

Слідство припускає, що "Царем" обвинувачені називали Володимира Путіна.

Так, Михайло Монастирський, в минулому депутат Держдуми, на допиті говорив про зв'язки пітерських злочинних співтовариств, зокрема, про тамбовське угруповання, з КДБ-ФСБ. Зокрема, він сказав: «Їх (пітерських бандитів) вплив закінчиться тоді, коли Путін перестане займати пост президента».

Незабаром після дачі показань Монастирський загинув, його смерть визнана нещасним випадком.