Італія і Німеччина виступають проти планів Австрії звести паркан на кордоні

Про це заявив прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Ми висловили наш категоричний протест і шок з приводу позиції, якої дотримуються наші австрійські друзі", - сказав Ренці на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Меркель, у свою чергу, закликала лідерів країн ЄС захищати зовнішні кордони Євросоюзу, зазначивши, що від цього залежить "майбутнє Європи від Середземного моря до Північного полюса".

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За її словами, свобода пересування всередині Шенгенської зони знаходиться під загрозою через найгострішу міграційну кризу з часів Другої світової війни.

Раніше влада Австрії оголосила про плани із зведення паркану на перевалі Бреннер, де проходить кордон із Італією, з метою стримати приплив мігрантів.

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На початку квітня близько тисячі осіб зібралися на прикордонному пункті Бреннер, протестуючи проти закриття європейських кордонів для мігрантів.