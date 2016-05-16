"Ісламська держава" готує серію терактів у Туреччині 19 травня - ЗМІ

За даними розвідки, 10 бойовиків "Ісламського держави" проникли в країну через південно-східну провінцію Газіантеп і запланували 10 окремих терактів, переважно в столиці країни Анкарі, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Hurriyet.

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Розвідка попередила, що однією з мішеней терористів є мавзолей Мустафи Кемаля Ататюрка, засновника та першого президента Турецької республіки, а також оборонний комплекс на околицях Анкари і посольство США.

Тим не менш, генштаб турецької армії не підтверджує чутки, які циркулюють в соціальних мережах, про закриття мавзолею в святкові дні у зв'язку з загрозою терактів. На сайті генштабу опубліковано розклад заходів, які відбудуться в мавзолеї в ці дні.