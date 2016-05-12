У східній частині Стамбула поруч з військовою базою стався вибух
17:30, 12 травня 2016Світ
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У Стамбулі стався вибух поруч з військовою базою в районі Санджактепе.
REUTERS
Як повідомляє турецька редакція телеканалу CNN, вибухнув автомобіль, начинений вибухівкою. За попередньою інформацією вибух стався за межами бази, передає Бі-бі-сі.
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ЗМІ повідомили про п'ятьох постраждалих, інформації про загиблих немає.
У Туреччині в цьому році вже відбулосякілька терористичних актів. За даними місцевої влади, вибухи в основному організовували курдські радикали або бойовики екстремістського угрупування "Ісламська держава".
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