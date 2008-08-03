Війська Грузії підтягуються до кордонів Південної Осетії

Грузинська сторона стягує війська до кордонів Південної Осетії, зазначається в повідомленні на сайті комітету інформації і преси невизнаної республіки.

"Поблизу від кордонів Південної Осетії спостерігається пересування грузинських збройних сил", - повідомляє комітет з посиланням на прес-службу міністерства оборони і надзвичайних ситуацій Південної Осетії.

"З боку військової бази в Горі до Цхинвалі висунулася артилерійська колона у складі одного дивізіону артилерійських установок Д-30 і двох мінометних батарей, які є складовою частиною четвертої мотопіхотної бригади міністерства оборони Грузії", - повідомили в прес-службі.

На даний момент артилерійська колона перебуває в грузино-населеному пункті Ередві.

"Пересування грузинських військ спостерігаються і на інших ділянках грузино-осетинського кордону", - йдеться в повідомленні.

Зі свого боку держміністр Грузії з питань реінтеграції Темур Якобашвілі заявив, що південноосетинська сторона відхилила можливість переговорів.

Держміністр у суботу відвідав Цхінвальський регіон. "Якобашвілі провів зустрічі з мешканцями грузинських сіл, які постраждали від обстрілу, що стався в ніч на суботу, з представниками місії спостерігачів ОБСЄ, з начальником штабу миротворчих операцій Міноборони Грузії, генералом Мамукою Курашвілі і командувачем змішаними миротворчими силами, генералом Маратом Кулахметовим", - повідомляє агентство "Новини-Грузія".

Якобашвілі висловив готовність до прямої зустрічі з представниками влади Південної Осетії, проте вони відмовилися від неї і зустріч не відбулася, зазначено в повідомленні. "Попри відмову сепаратистів від зустрічі, влада Грузії не бачить альтернативи прямим переговорам між Тбілісі і Цхінвалі і висловлює готовність до проведення переговорів без попередніх умов", - наголошує міністр.