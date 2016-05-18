Армію США вперше очолив відкритий гей

Таким чином, він став першим відкритим геєм, який очолює один з родів військ Сполучених Штатів, передає Лента.ру з посиланням на Reuters.

Феннінг раніше працював заступником міністра військово-повітряних сил і начальником штабу міністра оборони Ештона Картера.

Президент США Барак Обама висунув Феннінга на посаду голови армії вісім місяців тому. Затягування питання із затвердженням було пов'язане з вирішенням розбіжностей щодо необхідності переведення ув'язнених із в'язниці Гуантанамо на континентальну частину Сполучених Штатів.

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У грудні 2010 року Обама підписав закон, що скасовує правило "don't ask, don't tell, («не питай, не говори»), яке обмежувало права гомосексуалістів на службу в збройних силах країни.

Правило «не питай, не говори» діяло з 1993 року. Згідно з ним, військове керівництво не має права питати підлеглих про їх сексуальну орієнтацію, однак відкритим геям воно загрожувало звільнення. У цілому за ці роки із збройних сил було звільнено понад 13 тисяч людей з нетрадиційною орієнтацією.