У Середземному морі знайдено уламки зниклого літака EgyptAir і тіла пасажирів

Телеканал посилається на джерела в оборонних структурах Греції, пише Слон. Уточнюється, що уламки – червоний і білий шматки пластику – знайшли в 370 кілометрах на південь від острова Крит.

Це знаходиться поруч з тим місцем, звідки раніше вдалося вловити сигнал, що надходить, імовірно, від літака, зазначає співрозмовник агентства.

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За даними Al Arabiya, також виявлено тіла 2, імовірно, пасажирів зниклого раніше літака.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела називали околиці острова передбачуваним місцем катастрофи лайнера А320 компанії EgyptAir.

Як повідомляв УНІАН, літак A320, що належить єгипетській авіакомпанії EgyptAir, зник з екранів радарів. На борту були 66 осіб.

Авіакомпанія також уточнила, що літак зник на висоті близько 11 кілометрів в 2:45 за місцевим часом, після того, як увійшов у повітряний простір Єгипту на 10 миль. В даний час надзвичайні служби зайняті пошуком літака, до пошуків підключилася авіація ВПС Єгипту. Був створений оперативний штаб, до складу якого увійшли представники всіх авіаслужб. У зв'язку з інцидентом міністр цивільної авіації Єгипту Шериф Фатхі екстрено перервав візит до Саудівської Аравії і повернувся до Єгипту.