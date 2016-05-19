Зникнення рейсу A320 EgyptAir: прем'єр Єгипту не виключив, що на борту міг бути здійснений теракт

Про це він заявив, виступаючи на прес-конференції в Каїрі, повідомляє Reuters.

На питання журналіста, чи може він виключити, що терористи не стоять за інцидентом, Ісмаїл сказав: "Ми нічого не можемо виключити або підтвердити що-небудь".

Прем'єр зазначив, що всі версії будуть озвучені після завершення пошукової операції.

Як відомо, літак A320, що належить єгипетській авіакомпанії EgyptAir, зник з екранів радарів , за 20 хвилин до орієнтовного часу посадки в Каїрі. На борту були 66 осіб.

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Авіакомпанія також уточнила, що літак зник з радарів на висоті близько 11 кілометрів в 2:45 за місцевим часом, після того, як увійшов у повітряний простір Єгипту на 10 миль.

В даний час надзвичайні служби зайняті пошуком літака, до пошуків підключилася авіація ВПС Єгипту. Був створений оперативний штаб, до складу якого увійшли представники всіх авіаслужби.

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У зв'язку з інцидентом міністр цивільної авіації Єгипту Шериф Фатхі екстрено перервав візит до Саудівської Аравії і вертається в Єгипет.

Також повідомляється, що судна, які знаходяться від передбачуваного місця катастрофи літака допомагають пошуковій операції.