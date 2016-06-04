Смерть Мохаммеда Алі: Обама досі зберігає у себе його боксерські рукавички

Президент США Барак Обама сумує у зв'язку зі смертю знаменитого боксера Мохаммеда Алі і вважає, що він був великим. Про це йдеться у його заяві, яку в суботу поширив Білий дім, повідомляють "РИА Новости".

"Мохаммед Алі був Величним. Крапка. Якби ви запитали його, він би відповів. Він би сказав, що він найвеличніший подвійно", - сказав Обама.

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"Як і всі на планеті, ми з Мішель сумуємо про його відхід. Але ми також дякуємо Богові за щастя, що ми знали його, і за те, наскільки ми всі благословенні тим, що Найвеличніший вибрав наш час".

Обама визнав, що Алі, звичайно, не був бездоганний. "При всьому своєму чаклунстві на рингу, він міг бути недбалий в словах", - підкреслив президент.

"Ми з Мішель висловлюємо найглибші співчуття його родині. І ми молимося за упокій видатного боксера", - додав Обама.

Як відомо, Алі помер в п'ятницю на 75-му році життя в одній з лікарень Фінікса (США), де провів останні кілька днів після госпіталізації через проблеми з диханням. Спортсмен страждав хворобою Паркінсона, яка була у нього діагностовано в 1984 році. Як повідомлялося раніше, панахиду по Алі планується провести в його рідному місті - Луїсвіллі (штат Кентуккі).

Алі в віці 18 років став переможцем Олімпійських ігор 1960 року в Римі. На церемонії відкриття Олімпіади-1996 року в Атланті Алі було довірено запалити чашу олімпійського вогню, тоді спортсмен вже насилу розмовляв.