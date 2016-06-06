У Казахстані заявили про спробу держперевороту, назвали організатора

Насильницьке захоплення влади готував бізнесмен Тохтар Тулешов, затриманий у кінці січня за звинуваченням у торгівлі наркотиками та фінансуванні діяльності злочинної групи, повідомляє Tengri News.

"Слідство має дані, що Тулешов раніше вів підготовчу роботу, а з минулого року робив конкретні кроки з підготовки до насильницького захоплення влади. План його дій передбачав дестабілізацію обстановки в країні шляхом створення осередків напруженості, організації акції протесту і масових заворушень", - заявив представник прес-служби КНБ Руслан Карасьов.

Читайте такожУ казахстанському Актобе після серії нападів оголосили "червоний" рівень терористичної загрози

На тлі всього зазначеного він планував сформувати так званий альтернативний уряд і змінити структуру чинної влади.

Також, за словами Карасьова, минулих вихідних в Астані, Алмати і Шимкенті співробітниками Комітету національної безпеки затримано низку спільників Тулешова.

Начальник департаменту Генеральної прокуратури РК Кусаїн Ігембаєв на брифінгу заявив про те, що Тулешову також інкримінується незаконне зберігання наркотичних засобів, низка тяжких та особливо тяжких злочинів, серед яких "організація вбивства і викрадення людей, завдання тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, умисне знищення чужого майна, рейдерство".

Нагадаємо, відомий бізнесмен Тохтар Тулешов був затриманий 30 січня 2016 року в ході проведення спецоперації в Шимкенті. При обшуку за місцем проживання і на робочому місці було виявлено та вилучено вогнепальну зброю, наркотичну речовину та літературу. Разом з бізнесменом було затримано ще трьох людей.