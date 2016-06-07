У зв'язку із терактом в Стамбулі арештовано чотири людини

Як повідомляє Анадолу, згідно з отриманою інформацією, співробітники Управління поліції Стамбула по боротьбі з тероризмом, у рамках розслідування теракту в районі Везнеджілер, затримали чотирьох осіб.

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Підозрювані доставлені в Управління поліції Стамбула.

Інші подробиці поки не наводяться.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у кварталі Баязид біля автобусної зупинки стався вибух, внаслідок чого, за останніми даними, загинуло 11 осіб. В даний час відповідальність за вибух поки ніхто не взяв на себе, проте президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що за цим вибухом стоїть Робоча партія Курдистану.