У зв'язку із терактом в Стамбулі арештовано чотири людини
17:15, 07 червня 2016Світ
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У зв'язку із сьогоднішнім терактом в одному з центральних кварталів Стамбула арештовано чотири людини.
REUTERS
Як повідомляє Анадолу, згідно з отриманою інформацією, співробітники Управління поліції Стамбула по боротьбі з тероризмом, у рамках розслідування теракту в районі Везнеджілер, затримали чотирьох осіб.
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Підозрювані доставлені в Управління поліції Стамбула.
Інші подробиці поки не наводяться.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у кварталі Баязид біля автобусної зупинки стався вибух, внаслідок чого, за останніми даними, загинуло 11 осіб. В даний час відповідальність за вибух поки ніхто не взяв на себе, проте президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що за цим вибухом стоїть Робоча партія Курдистану.
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