Вибух у Стамбулі: число жертв зросло до 11, десятки поранених

Бомба, що вибухнула на автобусній зупинці у Стамбулі, забрала життя щонайменше 11 людей. Про це з посиланням на представника місцевої влади Васіпа Сахіна повідомляє NYT.

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Серед загиблих сім поліцейських і четверо цивільних осіб, сказав він. Ще 36 людей булі поранені.

За свідченнями очевидців, вибух стався в ранковий час пік у той момент, коли повз зупинку проїжджав поліцейський автобус. Відповідальність за вибух на себе ніхто не взяв.

У Туреччині останнім часом сталося кілька вибухів, кожен із яких влада кваліфікувала як теракт.

Зокрема, 12 травня біля військової бази в Стамбулі вибухнув начинений вибухівкою автомобіль, постраждали кілька осіб.

Також кілька вибухів сталися в місті Діярбакир. За даними турецької влади, вибухи в основному організовували курди або бойовики екстремістського угрупування "Ісламська держава", яке заборонено у багатьох країнах.

Починаючи з липня минулого року, коли стосунки турків із курдами загострилися, у Туреччині відбулася ціла низка терактів, відповідальність за які взяла на себе "Робітнича партія Курдистану".

Як правило, мішенню курдських бійців є турецькі силовики. "Робітнича партія Курдистану" добивається автономії для курдів на південному сході Туреччини. Конфлікт із Туреччиною триває десятиліття, він забрав близько 40 тисяч життів. Туреччина та її союзники вважають курдів терористами.