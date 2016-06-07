Ердоган поклав відповідальність за вибух у Стамбулі на курдських сепаратистів

За словами турецького президента, його країна буде боротися з терористами до переможного кінця, передає Бі-бі-сі. За словами Реджепа Тайіпа Ердогана, напади у великих містах - звичайна тактика членів забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану, яка домагається автономії для курдів.

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В результаті вибуху, що прогримів сьогодні в популярному серед туристів кварталі Баязид, загинули щонайменше 11 людей, більше 30 людей отримали поранення. Серед загиблих опинилися семеро поліцейських і четверо мирних жителів.

За свідченнями очевидців, вибух стався в ранкову годину пік. У цей момент повз зупинки проїжджав поліцейський автобус. На місце вибуху прибули кілька автомобілів поліції і швидкої допомоги.

Відповідальність за інцидент поки на себе ніхто не взяв. Раніше відповідальність за вибухи в різних районах Туреччини останнім часом брали на себе як курдські сепаратисти, так і бойовики екстремістської організації "Ісламська держава".

Президент Реджеп Тайіп Ердоган заявляв, що терористичні угруповання здійснюють напади на цивільні об'єкти, тому що програють у війні з турецькими силами безпеки.