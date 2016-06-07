У Росії загорівся корабель, що будується для ВМФ

Про це повідомляє ТАСС.

За даними МНС, "відбувається горіння внутрішньої обшивки в катері, який будується (замовлення 522, довжина 61 м, ширина 10,5, висота 8 м)".

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"Корабель, що будується на Середньо-Невському суднобудівному заводі (місто Санкт-Петербург) і на якому сьогодні відбулося загоряння, міністерству оборони Російської Федерації не переданий", - повідомили в Управлінні прес-служби та інформації МО РФ. "Корабель знаходиться на початковому етапі будівництва. Корабельні системи озброєння не встановлювалися. Корабель планувався до передачі до складу ВМФ в 2017 році", - зазначено в повідомленні.

Заводський номер 522 має другий за рахунком (перший серійний) корабель протимінної оборони проекту 12700 "Георгій Курбатов" для ВМФ РФ, який планувалося спустити на воду на ВАТ "Середньо-Невському судноремонтному заводі" 29 липня.

Раніше стало відомо, що підвищено ранг пожежі до №3 (з п'яти можливих). За даними МНС, горить обшивка катера на площі 600 кв метрів. Відомості про потерпілих не надходили.