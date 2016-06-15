Пекін: Зустріч Обами з Далай-ламою може бути розцінена як "сигнал сепаратистам"

Представник міністерства закордонних справ Китаю Лу Кан в офіційній скарзі заявив, що "зустріч може бути неправильно витлумачено як сигнал сепаратистам", передає Російська служба Бі-бі-сі.

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Особиста зустріч глави США з духовним лідером Тибету у вигнанні відбудеться в Білому домі. У прагненні зберегти дипломатичні відносини з Пекіном Вашингтон не допустив журналістів на цю зустріч, вона пройде в закритому режимі.

Далай-лама - титул глави уряду Тибету у вигнанні і духовного лідера тибетців. Він втік з Тибету в 1959 році після невдалого повстання проти китайського правління.

Китай відмовляється визнавати незалежність Тибету і хоче закріпити за собою право призначення наступного Далай-лами.