У Китаї власників магазинів змусили позбутися портретів Далай-лами

Представники місцевої влади пояснили газеті Global Times, що це частина кампанії, яка регулярно проводиться перед Китайським Новим роком, з очищення ринку культурних товарів. У ході таких кампаній влада намагається припинити поширення порнографії і різних незаконних матеріалів. Портрети Далай-лами відносяться до останніх, передає Російська служба ВВС.

Читайте такожУ Китаї оприлюднили список "живих Будд"

У провінції Сичуань проживає велика кількість етнічних тибетців.

Один з експертів, якого цитує видання, порівняв духовного лідера Тибету з президентом Іраку Саддамом Хусейном. За його словами, портрет Далай-лами в Китаї рівносильний портрету Хусейна в США.

Місцеві жителі повідомляють, що магазини таємно продають продукти, пов'язані з буддизмом, в тому числі і портрети Далай-лами. Де-небудь вивішувати їх в магазинах заборонено. При цьому вивішування портретів китайських лідерів заохочується владою.

Далай-лама - титул глави уряду тибету у вигнанні і духовного лідера тибетців. Він втік з Тибету в 1959 році після невдалого повстання проти китайського правління. Він відвідує різні країни світу у намаганні заручитися підтримкою Тибету і тибету. Китай регулярно піддає діяльність Далай-лами різкій критиці.