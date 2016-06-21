Спостерігачі: в боях біля оплоту ІД у Сирії війська Асада зазнали поразки

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, що базується в Британії, джихадисти також витіснили військових з околиць міста Табка, який знаходиться на західних підступах до Ракка, передає Російська служба Бі-бі-сі.

В ході боїв в районі Ракки за останні кілька днів, за даними активістів, урядові і союзні уряду сили втратили 40 осіб.

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На початку червня сирійські військові за підтримки російської авіації вперше з 2014 року перетнули кордон провінції Ракка, що знаходиться під контролем "Ісламської держави".

Одночасно з півночі почали наступ діють при авіаційної підтримки сил коаліції на чолі з США загони курдських повстанців спільно з арабськими опозиційними угрупованнями Сирії.

Місто Табка, де розташована авіабаза, знаходиться під контролем джихадистів з серпня 2014 року, Ракку джихадисти захопили в березні 2013 року.

У Сирії з 2011 року війна забрала життя понад 250 тисяч чоловік.