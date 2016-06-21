Спостерігачі: в боях біля оплоту ІД у Сирії війська Асада зазнали поразки
Бойовики терористичної організації "Ісламська держава" змусили відступити сирійські урядові сили від Ракки, яка залишається оплотом джихадистів.
За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, що базується в Британії, джихадисти також витіснили військових з околиць міста Табка, який знаходиться на західних підступах до Ракка, передає Російська служба Бі-бі-сі.
В ході боїв в районі Ракки за останні кілька днів, за даними активістів, урядові і союзні уряду сили втратили 40 осіб.
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На початку червня сирійські військові за підтримки російської авіації вперше з 2014 року перетнули кордон провінції Ракка, що знаходиться під контролем "Ісламської держави".
Одночасно з півночі почали наступ діють при авіаційної підтримки сил коаліції на чолі з США загони курдських повстанців спільно з арабськими опозиційними угрупованнями Сирії.
Місто Табка, де розташована авіабаза, знаходиться під контролем джихадистів з серпня 2014 року, Ракку джихадисти захопили в березні 2013 року.
У Сирії з 2011 року війна забрала життя понад 250 тисяч чоловік.