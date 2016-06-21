В ООН констатували погіршення ситуації в Сирії: закликають сторони до переговорів

Про це заявив голова міжнародної Незалежної комісії ООН з розслідування у Сирії Пауло Пінейро, виступаючи у вівторок на 32-й сесії Ради Організації з прав людини, повідомляє РИА Новости.

"Ситуація поступово погіршилася з відновленням лютих боїв за контроль над територією і ресурсами. Я з сумом повідомляю, що в цей період мирні громадяни всіх шматочків сирійської мозаїки продовжують залишатися основними жертвами, здається, нескінченного конфлікту", — сказав він в усному додатку до доповіді про порушення прав людини в Сирії, що комісія опублікувала минулого тижня.

Читайте такожООН звинуватила ІДІЛ в геноциді єзидів в Іраку і Сирії

Пінейро зазначив, що сирійські громадяни страждають від обстрілу з боку урядових військ, "невибіркових атак неурядових збройних груп і груп, які Радою Безпеки ООН включені до терористичних, в тому числі "ІД", "Джебхат ан-Нусра" та їхніх спільників". Комісія особливо стурбована повідомленнями, які зараз розслідує, про те, що "Джебхат ан-Нусра" та інші групи, пов'язані з "Аль-Каїдою", рекрутували сотні дітей у віці до 15 років в Ідлібі".

При цьому Пінейро відзначив як "крок у правильному напрямку" надання з боку Дамаска доступу для гуманітарних місій ООН у 15 районів Сирії, що знаходяться в облозі. Він закликав повністю зняти облогу з усіх населених пунктів і припинити використання голоду "як знаряддя війни". За словами Пінейро, після виявлення підтверджених випадків геноциду ІД проти єзидів в Сирії, Незалежна комісія ООН також продовжить розслідувати злочини ІД проти алавітів, ассірійців, християн, шиїтів і сунітів, які відкидають ідеологію терористичного угрупування.