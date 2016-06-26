МЗС Британії: Ми не зобов'язані негайно оголошувати про вихід з ЄС

Про це головний дипломат заявив у прямому ефірі каналу ITV у неділю, 26 червня, передає ТСН.

За процедурою, після референдуму Британія має офіційно оголосити Брюсселю про свій намір вийти з Євросоюзу, і країни-члени закликали Об'єднане Королівство не затягувати цей процес. Але Хеммонд зауважив, що країна й так зараз перебуває під тиском, проте "не існує чіткого правила, яким би регламентувався час, коли робити офіційну заяву по вихід".

Читайте такожЄС може відтермінувати певні рішення щодо України через Brexit - Клімпуш-Цинцадзе

"Як чітко заявив прем'єр (Девід Кемерон – прим. ред.), це рішення цілком і повністю залежить вже від його наступника після того, як той прийде до влади", - зазначив міністр.

Нагадаємо, 23 червня Великобританія на референдумі підтримала Brexit - вихід держави з Євросоюзу. При явці в 72% населення - найбільш високої з початку 1990-х років - лише 48% проголосували за те, щоб Великобританія залишилася в ЄС. Соціологічні дані свідчать, що сторона референдуму, яка програла, це молоді освічені британці, які виступали за збереження країни в Євросоюзі.

Після оприлюднення результатів референдуму прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, який був головним противником Brexit, оголосив про свою відставку.