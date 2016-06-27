Поліція Стамбула розігнала ЛГБТ-активістів і затримала депутата Бундестагу

Як повідомляє РБК з посиланням на Reuters, поліцейські зачитали їм постанову про заборону параду, після чого почали затримання, застосувавши при цьому сльозогінний газ.

В результаті було затримано 19 осіб, у тому числі депутат Бундестагу Фолькер Бек і двоє громадян Німеччини. За словами Бека, поліцейські намагалися змусити його виїхати від району площі Таксім на таксі, а потім ненадовго затримали. При цьому депутату пояснили, що якщо він хоче виступати перед пресою, то повинен відправлятися в свою країну.

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Бек заявив, що уродженці Туреччини в Німеччині можуть відкрито висловлювати свої політичні уподобання і висловив здивування тим, що це заборонено робити в Стамбулі.

Влада країни оголосила, що заборона гей-параду була пов'язана в тому числі з посиленням заходів безпеки після серії терактів у Стамбулі, влаштованих курдськими активістами і бойовиками «Ісламської держави». Крім цього турецькі націоналісти пригрозили напасти на учасників ходи, назвавши його «аморальним».

Як повідомляв УНІАН, поліція Туреччини розігнала активістів, які намагалися в неділю, 19 червня, провести парад на підтримку прав ЛГБТ в Стамбулі, незважаючи на заборону влади міста.