ЗМІ: кількість жертв теракту в аеропорту Стамбула зросла до 43
Внаслідок теракту в аеропорту Стамбула, за останніми даними, загинули 43 людини.
Як передають турецькі ЗМІ, про це повідомили в міському бюро судмедекспертизи, передає kommersant.ru. Раніше повідомлялося про 36 загиблих.
Читайте такожВ аеропорту Стамбула було щонайменше семеро терористів – ЗМІ
Серед загиблих - громадянин Ірану і громадянка України. Також стало відомо, що серед постраждалих - двоє громадян Грузії, сім громадян Саудівської Аравії.
В даний час тіла 27 загиблих упізнані, 13 з них передано родичам. Інформація про 180 постраждалих, що раніше розповсюджувалася турецькими ЗМІ, не підтвердилася.
Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив, що за атакою на аеропорт Ататюрка в Стамбулі стоїть терористична організація "Ісламська держава". Проте в даний час ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт в аеропорту.