Тереза Мей планує призначити на ключові посади в уряді Британії жінок

Як повідомляє The Guardian, сьогодні Мей повинна зі своїм чоловіком переїхати на Даунінг-стріт після зустрічі в Букінгемському палаці з Королевою Єлизаветою II, яка повинна затвердити її новим очільником британського уряду.

Читайте такожПрем’єр Великої Британії Кемерон провів останнє засідання свого уряду

Мей на посаді голови уряду Британії планує створити більш збалансований в гендерному відношенні кабінет. Вона готується запросити до уряду жінок-колег з Консервативної партії, у тому числі на ключові посади.

Серед тих, хто може просунутися по службі в новому уряді на чолі з Мей, можуть бути чинні члени уряду Девіда Кемерона, а саме - секретар з питань енергетики та зміни клімату Ембер Радд і секретар з питань міжнародного розвитку Джастіна Грінінг.