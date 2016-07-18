Радикальний шиїтський проповідник закликав прихильників нападати на американських військових

Така заява з'явилася на сайті Садра, пише агентство Рейтер. "Вони - наша мета", - сказав Садр з приводу відправки в Ірак 560 американських військових для допомоги місцевим силовикам в боротьбі з ІГ, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

У минулий понеділок про такі плани Пентагону розповів міністр оборони США Ештон Картер. В результаті число американських військових в Іраку перевищить 4,5 тисячі осіб.

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Моктада Садр став відомий в 2004 році, коли очолювана ним угрупування "Армія Махді" розпочала повстання проти коаліційних сил, в той момент контролювали Ірак.

У 2008 році "Армія Махді" припинила активну діяльність. У 2014 році нове угруповання Садра "Бригади світу" брало участь під Багдадом у боях проти "Ісламської держави" .

Рейтер оцінює чисельність прихильників Садра в десятки тисяч осіб. В цьому році вони провели серію акцій протесту проти влади Іраку.

Прем'єр Іраку Хайдер Абаді закликав жителів країни відмовитися від підтримки Садра і згуртуватися перед загрозою з боку ІД.